أكدت أول مدربة سعودية في أكاديمية مهد هالة راضي على حرصها في التدريب على التدريبات المهارية أكثر من اللياقية.

وقالت هالة راضي انها بدأت مع الأكاديمية منذ بدايتها، وما يحدث بينها وبين المتدربين من تهويش هو لتطويرهم ليكونوا بشكل أفضل لافتة إلى أنهم يتقبلون هذا الشئ منها

وأضافت ” كل الأطفال في الأكاديمية يتحملون ولديهم القدرة على تطوير أنفسهم، ودائما أقول لهم كل واحدة عنده طموح إذا انت ما حققته ما راح أحد يساعدك”.

فيديو | أول مدربة في "أكاديمية مهد" هالة راضي: أحرص في تدريبي على التدريبات المهارية، ونصيحتي للمتدربين بأن يحققوا طموحاتهم #الراصد pic.twitter.com/EJbimaRIKA — الراصد (@alraasd) July 13, 2023