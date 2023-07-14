يتضمن مشروع تطوير طريق الملك عبدالعزيز تنفيذ مسار خاص للحافلات السريعة BRT، يربط المطار مع المسجد النبوي مرورًا بمحطة قطار الحرمين مباشرة؛ ليصبح النواة الرئيسية لمشروع حافلات النقل السريع BRT في ⁧‫المدينة المنورة‬⁩، والتي ستربط أهم وجهات المدينة مع ببعضها بمجموع أطوال 52 كم.

ويعتبر مشروع الحافلات السريعة BRT ذات المسار المحدد أحد مشاريع التخصيص التي تعمل عليها هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، وقد تمت دراسة المشروع من جميع الجوانب بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص.

ويتوقع أن يكون مشروع الحافلات السريعة ذات المسار المحدد BRT باكورة شبكات حافلات النقل السريع في المدينة المنورة.

ويمتاز مشروع الحافلات السريعة بالتوافق مع متطلبات المخطط الشامل للمدينة المنورة وربط مناطق الجذب الرئيسية ومناسب لجغرافية المدينة المنورة وصديق للبيئة كما يمتاز بسرعة بالتنفيذ والتشغيل وقابل للتنفيذ بالشراكة مع القطاع الخاص وكذلك من مميزاته عدم إرباك الحركة المرورية أثناء التنفيذ كما يخلق فرص عمل جديدة.

كما أنه يتكون من مسارين رئيسين بمجموع أطوال 52 كم، وتتضمن 33 محطة وقوف، وبطاقة استيعابية تصل إلى 1800 راكب في الساعة.