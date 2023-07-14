نشرت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية على “تويتر” فيديو لسجين يسرد قصته مع المخدرات.

وقال السجين أن قصته بدأت باستخدام المواد المخدرة، ومع تطور الاستخدام انقلب الأمر إلى السرقة أو الترويج.

وأضاف السجين بأن صحبته السوء هى التي دفعته للسير في طريق المخدرات، بعد أن كان موظف ويدرس في كلية.

وأوضح السجين أنه خسر عائلته وأصدقائه ووظيفته وثقة الناس فيه، واتحكم عليه بالسجن أكثر من خمس سنوات.

وقدم السجين عدة نصائح لجميع الشباب بضرورة تجنب مصاحبة أصدقاء السوء، وعدم السير في طريق المخدرات.