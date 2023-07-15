فسر الدكتورمراد الغرايري أخصائي الطب الرياضي، ما حدث للاعب الاتحاد أحمد حجازي، بعدما قام وتحامل على الإصابة وعاد للمباراة، رغم كونها إصابة في الرباط الصليبي.

وقال الغرايري: “قطع الرباط الصليبي لا يؤدي بالضرورة للتوقف عن المباراة، ولما تورم الركبة ورم شديد في مرحلة التشخيص والأشعة نتأكد إذا كان هناك قطع أم لا “.

وتابع: “الرباط الصليبي الأمامي لو مقطوع صعب اللاعب يقدر يلعب لكن الخلفي في حال القطع جزئيا للاعب بالتقويات يقدر يكون جاهز ويلعب بدون إشكال”.

وعن أخطر أنواع الإصابة التي يمكن أن يتعرض لها اللاعب، قال: “الارتجاج الدماغي من خلال اصطدام رأس برأس أو بالعارضة ممكن يسبب خطر ع حياة اللاعب”.

ووجه نصائح للاعبين لتجنب الإصابات، بالتركيز على اللايف ستايل للاعب ، وأسلوب حياته، والاهتمام بالتمارين.

وعن فحص الحامض اللبني للاعبين قبل بداية كل معسكر، قال الدكتور: “هذا الفحص من خلال اخذ عينة من الدم الحامض لما يكون في الجسم بكمية كبيرة مؤشر على أن اللاعب غر مؤهل للأحمال القوية”.