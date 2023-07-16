آثارت الملابس الشفافة التي ظهر بها الفنان محمد رمضان أثناء تصويره لفيديو كليب أغنيته الجديدة طبطاب في اليونان جدلاً واسعاً.

وظهر رمضان بقميص شفاف يُظهر عضلات الجسم والجسد، بأكمام طويلة وخفيف الوزن، بالإضافة إلى شبكة نسيج لينة لا تسبب أي ثقل في الوزن أو ضيق على الصدر.

وتعتبر هذه ليست المرة الأولى التي يرتدي فيها محمد رمضان الملابس الشفافة، حيث ظهر في أكثر من مناسبة بقميص أسود شفاف، الأمر الذي أثار استياء الكثيرين خاصة مع تشبيهه بفستان الفنانة رانيا يوسف، والذي تسبب في أزمة وصلت إلى القضاء لما اعتبره البعض خدش الحياء العام.