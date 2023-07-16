حدد يوم الجمعة المقبل مرعدا لإجراء الصلح العشائري أثر حادثة مقتل الطالبة الاردنية ايمان مفيد إرشيد المقداد وفق ما كشفه والدها.

‏وقال إرشيد في منشور له إن الصلح العشائري سيكون الساعة السادسة مساء في ماركا الجنوبية بالعاصمة الاردنية عمان بالقرب من مركز الملكه رانيا.

‏وهزت جريمة قتل الطالبة إيمان إرشيد في حزيران العام الماضي الأوساط الأردنية.

‏إيمان رشيد طالبة تمريض في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة في مرحلة التجسير كانت تسعى للحصول على درجة البكالوريوس، بعد أن حصلت على درجة الدبلوم في التمريض.

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