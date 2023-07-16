حدد يوم الجمعة المقبل مرعدا لإجراء الصلح العشائري أثر حادثة مقتل الطالبة الاردنية ايمان مفيد إرشيد المقداد وفق ما كشفه والدها.
وقال إرشيد في منشور له إن الصلح العشائري سيكون الساعة السادسة مساء في ماركا الجنوبية بالعاصمة الاردنية عمان بالقرب من مركز الملكه رانيا.
وهزت جريمة قتل الطالبة إيمان إرشيد في حزيران العام الماضي الأوساط الأردنية.
إيمان رشيد طالبة تمريض في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة في مرحلة التجسير كانت تسعى للحصول على درجة البكالوريوس، بعد أن حصلت على درجة الدبلوم في التمريض.
اقرأ ايضا
التعليقات
اترك تعليقاً