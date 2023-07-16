أبدت كريستينا زوجة المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش ترحيبها بالذهاب إلى المملكة وانتقال زوجها للعلب في نادي الهلال .

وأكدت مصادر صحفية أن الجانب الأسري كان هامًا للغاية في قرار ميتروفيتش وموافقته على العرض الهلالي.

وكان الهلال قد أرسل عرضًا جديداً لنادي فولهام أعلى من العرض السابق بقيمة 45 مليون يورو لضم المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش.

وذكرت مصادر أن ميتروفيتش قد اتصل شخصياً بتوني خان، مدير كرة القدم في فولهام، ليطلب منه قبول العرض، فيما رفض النادي وينتظر رفع الهلال عرضه لـ 55 مليون يورور للموافقة على بيع اللاعب .

ويبدو أن ميتروفيتش منفتحًا جدًا على الانتقال إلى المملكة، ولا سيما بعد وصول زميله الصربي ميلينكوفيتش سافيتش إلى الهلال.

ويذكر أن صاحب الـ 28 عامًا، يلعب لنادي فولهام الإنجليزي، منذ 2018، كما يلعب للمنتخب الصربي منذ 2013.

و يستعد الهلال لخوض موسمه الجديد بقيادة البرتغالي جورجي جيسوس، حيث ينافس الهلال في الموسم المقبل على 6 بطولات، وهي كأس الملك سلمان للأندية العربية، دوري روشن، السوبر السعودي، كأس الملك، دوري الرديف، ودوري أبطال آسيا.