أوروبا تنصهر، هكذا عبر بعض الناس عن موجة الحر الأخيرة التي تجتاح أوروبا، فنجد أن حول ٦١ ألف شخص لقوا حتفهم العام الماضي نتيجة ارتقاع درجات الحرارة الشديدة.

أطلقت هيئة الأرصاد الجوية الإيطالية علي هذه الموجه اسم “سيربيروس” وهو وحش أسطوري ملقب بحارس الجحيم.

ويرجع سبب هذه الموجة الحارة إلي عدة عوامل، أولها: وجود منطقة ذات ضغط مرتفع محاصرة فوق جنوب البحر المتوسط تتسبب في الطقس الجاف، وثاني هذه الأسباب: هو سحب الغبار الصحراوي، والثالث: هو ارتفاع درجة حرارة سطح البحر، ماء يمنع الهواء البارد من المرور.

ويبدو أن أسبانيا سوف تشهد أعلي ارتفاع لدرجات الحرارة هذا الأسبوع تصل إلي ٤٥ درجة مئوية، وتم وضع ١٠ مدن إيطالية تحت حالة التأهب القصوي.