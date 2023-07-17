احتفل موقع البحث «غوغل» بالملحنة السودانية أسماء حمزة بشير نصر، ووسم صفحته الرئيسية برسم صورة للعازفة السودانية وهي ممسكة بعودها ونوتتها الموسيقية.

وتعتبر أسماء حمزة من أوائل النساء اللواتي اقتحمن مجال الموسيقى والعزف والتلحين على مستوى العالم العربي وأفريقيا، وجمعت بين‭ ‬حرفتي‭ ‬التلحين‭ ‬والعزف‭ ‬الموسيقي،‭ ‬وخاضت‭ ‬التجربة‭ ‬باحترافية‭ ‬عالية

في زمن كان هذا المجال حكراً على الرجال، لُقّبت بعاشقة الست أم كلثوم و أميرة العود.

بدأت رحلتها مع عزف العود عام 1948 في مدينة كسلا وكانت بعمر 12 سنة، وأول أغنية قامت بتلحينها هي أغنية يا عيوني من ديوان الملاح التائه للشاعر المصري علي محمود طه في عام 1956 وبدأت العمل في سلاح الموسيقى السودانية عام 1982، وأول عمل اشتهرت به كملحنة أغنية الزمن الطيب للشاعر السوداني سيف الدين الدسوقي وقامت بغنائها المطربة السودانية سمية وتلحينها لملحمة عَزة وعِزة، وفي 21 مايو عام 2018،‭ ‬انتقلت‭ ‬العازفة أسماء بشير ‬إلى‭ ‬رحاب‭ ‬الله. ‬