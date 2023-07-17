أقدمت سيدة مصرية علي قتل أولادها الثلاثة بدم بارد، مدعية أنها فعلت ذلك انتقاما من زوجها.

واعترفت الأم بأنها وضعت حبوب الغلال السامة في طعام وشراب أبنائها الثلاثة، حتي تنتقم من زوجها الذي يهددها بأخذ الأطفال إلي حضانته إذا تم بينهما إنفصال.

وأكدت التحقيقات أن السيدة تقيم دعوة خلع علي زوجها وتطلب حضانة الأولاد، ويرفض الأخير إعطائها إياهم، فسولت لها نفسها أن تقتلهم انتقاما منه.

وبعد جريمتها قامت بتبليغ الشرطة أن أطفالها قاموا بأكل حبوب الغلال عن طريق الخطأ، وأودي ذلك بحياتهم، وبالتحقيق حول غموض هذه الواقعة، كشفت الجهات المختصة أن الأم هي وراء تلك الجريمة.

وأمرت النيابة العامة بحبسها مدة أربعه أيام علي ذمة التحقيقات.