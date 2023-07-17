قام سائق صهريج ماء في ⁧‫حائل‬⁩ يدعى عياد الغيثي بإطفاء حريق نشب في إحدى السيارات أثناء مروره صدفة من نفس الشارع.

سائق الصهريج الذي قام بدور عظيم ظهر بعدما استطاع أن يطفئ حريق اشتعل في إحدى السيارات أثناء مروره صدفة في نفس الشارع بينما يشكره الماره على ما فعله .

ليرد عليهم السائق قائلاً :” ما فعلت شيء والله هذا واجبي “، ويقوم بتقبيل رأس أحدهم، بينما امتلأت ملابسه بالمياه إثر انتهائه من إطفاء الحريق .