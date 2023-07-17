تبرع شاب من سكان مركز حقال بمحافظة أضم بكليته لابنة أخيه منهياً بذلك معاناتها مع الفشل الكلوي، الذي لازمها لعدة سنوات، مجسداً بذلك مثالاً رائعاً في الإحسان.

وأقدم الشاب عبدالرحمن حامد الجميعي على التبرع بكليته إلى ابنة أخيه ميار عيسى الجميعي البالغة من العمر 11 عاما، وتكللت العملية بالنجاح في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، بعد مطابقة التحاليل والفحوصات الطبية.

وعبّر “أبو ميار” عن عظيم شكره وامتنانه لله تعالى ثم لأخيه الشاب، وعن سعادته الغامرة بعد نجاح العملية، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يلبس ابنته وأخيه لباس الصحة والعافية.

كما قدم الشكر والتقدير للطاقم الطبي في المستشفى على متابعتهم الحالتين، ومدى حرصهم واجتهادهم ورعايتهم وعنايتهم بهما منذ دخولهما المستشفى.