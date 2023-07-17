توفي الشاب الحافظ إبراهيم بن خليل صالح الشميري، عن عمر ١٩ عاماً – وذلك بعد أشهر من حفظه كتاب الله كاملاً والاحتفاء به.

وكان الشاب رحمه الله يستعد مع معلمه لدخول اختبار فرع كامل القرآن الكريم بجمعية خيركم بجدة.

وعرف الشميري بالاجتهاد وحب القرآن، وحصوله على تقدير ممتاز في كافة فروع القرآن التي اختبر فيها سابقاً.

وروى عمه عبدالله الشميري، أنه خلال إمامته بالناس في صلاة العشاء وخلال سجوده بالركعة الثانية أصابته وعكة صحية “ضيق في التنفس” لم يستطع خلالها إكمال الصلاة تم نقله خلالها للمستشفى.

وأوضح أنه خلال أسبوعين من المرض توجه لخارج المملكة لتلقي العلاج ، ولكن توفي خلال نومه وهو يستمع للقرآن بعد دقائق من حديثه مع والدته واختباره في حفظ القرآن كما جرت العادة بينهما.