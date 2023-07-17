شهدت مفاوضات نادي الهلال مع لاعب نادي فولهام الصربي، ألكسندر ميتروفيتش تطورات جديدة.

وأبدت إدارة الهلال حرصها على التوقيع مع اللاعب ميتروفيتش حيث أن اللاعب أتم إتفاقه الكامل مع الهلال.

وتبقى موافقة ناديه بعد زيادة العرض، وبعدها سينتقل إلى الهلال.