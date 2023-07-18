أعلن نجم النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن عدم نيته في العودة واللعب في أحد الأندية الأوروبية بعد انتقاله للدوري السعودي .

وقال رونالدو في تصريحات صحفية: “لن أعود للعب كرة القدم في أوروبا، الباب مغلق تمامًا بالنسبة لي في هذا الأمر”.

وأضاف: “أنا أبلغ من العمر 38 عامًا، كما أن كرة القدم الأوروبية فقدت الكثير من جودتها، الدوري الإنجليزي فقط هو الوحيد الذي يظل في المقدمة، بعيد جدًا عن جميع الدوريات الأخرى”.

واستطرد :” الدوري السعودي أفضل من الدوري الأمريكي، أنا متأكد بنسبة 100٪ أنني لن أعود إلى أي ناد أوروبي. ”

وواصل رونالدو :” أنا من فتحت الطريق لقدوم الكبار للدوري السعودي، والآن كل اللاعبين يأتون إلى الفرق السعودية، على الرغم من أنهم انتقدوني بسبب قرار انتقالي للنصر”.

وأكد نجم النصر أنه في غضون عام واحد، سيمتلئ الدوري السعودي بأفضل اللاعبين، وسيتفوق الدوري السعودي على الدوري التركي والدوري الهولندي.

وانضم رونالدو للنصر في صفقة انتقال مجاني في يناير 2023 بعدما فسخ النجم البرتغالي عقده مع مانشستر يونايتد، حيث أن بعض التقارير قد تكهنت بإمكانية عودته للعب في أوروبا في المستقبل ليأتي اللاعب وينفي تمامًا عودته مرة أخرى للعب في أوروبا.