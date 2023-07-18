أكد باحثون أن هناك أدلة تشير إلى أن ضربات الرأس المتكررة في كرة القدم للمحترفين ترتبط بارتفاع مخاطر الإصابة بالضعف الإدراكي في وقت لاحق من الحياة.

وجاء ذلك وفقًا لدراسة أجريت بتكليف من الاتحاد الإنجليزي للعبة، حيث أجرت جامعة نوتنغهام الدراسة البحثية المستقلة بتكليف مشترك أيضًا من رابطة اللاعبين المحترفين وشملت أكثر من 450 من اللاعبين المحترفين المعتزلين فوق سن 45.

وأفادت الجامعة في الدراسة: إذ “طُلب من لاعبي كرة القدم المحترفين السابقين الذين شاركوا في الدراسة أن يتذكروا عدد مرات تسديد ضربات الرأس في المباراة الواحدة، وكذلك في حصة المران في اختبار من صفر إلى 5 ومن 6 إلى 15 وأكثر من 15 مرة”.

وذكرت تلك الدراسة أن “أولئك الذين تذكروا أنهم سددوا ضربات رأس من 6 إلى 15 مرة في المباراة الواحدة تبين أنهم أكثر احتمالية بنسبة 2.71 مرة لتسجيل نتائج تحت عتبة الاختبار في تقييم الحالة المعرفية من … (لاعبي كرة القدم) الذين سددوا ضربات رأس من صفر إلى خمس مرات”.

وكان اللاعبون السابقون الذين سددوا ضربات رأس في مباراة واحدة أكثر من 15 مرة أكثر احتمالًا لتسجيل نتائج أقل في اختبار الكشف عن الضعف الإدراكي، ومع ذلك، أقر الباحثون بوجود العديد من القيود على المنهجية وأنه يلزم إجراء المزيد من الدراسات.

وأفادت النتائج الأولية للدراسة التي صدرت في يونيو الماضي أن لاعبي كرة القدم السابقين كانوا أكثر عرضة بنسبة 3.46 مرة للإصابة بأمراض التنكس العصبي.