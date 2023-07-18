أكد لاعب نادي الاتحاد مد الله العليان أن المدير الفني لننادي نونو سانتو لا يتحدث كثيرًا ولكن نظراته دائمًا تعبر عن حالته النفسية .

وقال العليان خلال مداخلة على برنامج رياضة سكوب؛” نظرات سانتو دائمًا تخبرنا عما يريده حيث أنه كان يعلم من نظراته إن كان المدرب راضي عنه أم لا.” مؤكدًا أنه لا يرفع صوته على اللاعبين”.

وجمعت أمس لحظات لطيفة بين نونو سانتو المدير الفني لنادي الاتحاد بنجم الفريق مهند الشنقيطي، وبدا أن نونو سانتو سعيدا جدا بلاعب الاتحاد حيث كان يمزح معه ويحتضنه في أجواء مليئة بالمحبة وسط إعجاب المتواجدين بالنادي

وقاد سانتو الفريق لتحقيق اللقب الغائب عن النادي لـ13 عاماً بتحقيق بطولة الدوري السعودي للمحترفين.