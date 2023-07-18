أسقطت المحكمة البريطانية جميع الاتهامات الموجهة للاعب مانشستر يونايتد السابق رايان غيغز ، بعد مزاعم الاعتداء على صديقته السابقة و شقيقتها .

واتهم غيغز بالتسبب في أذى جسدي لصديقته السابقة ”كيت جريفيل” وضرب أختها الصغرى ”إيما”.

وفي محاكمة العام الماضي، وجهت القاضية ”هيلاري مانلي“ بإعادة محاكمة غيغز خلال جلسة استماع بمحكمة في مانشستر، حيث وصلت هيئة المحلفين إلي طريق مسدود للحكم في القضية ، ونفى من خلالها غيغز جميع الاتهامات المنتسبة إليه.

ورفضت صديقة غيغز السابقة التقدم بأدلة في إعادة المحكمة لأن إجراءات التقاضي أثرت عليها وعلى أختها، ووفقًا لتقرير في هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي).

وقال متحدث الإدعاء” بيتر رايت“ : “لقد قررنا أنه لم تعد هناك أدلة كافية متاحة للمضي قدمًا فيما يتعلق بتهمة السلوك المسيطر أو القهري، وأنه لم يعد من المصلحة العامة مقاضاة تهم الاعتداء المتبقية”.

ويُذكر أن غيغز شارك خلال 23 عامًا مع فريقه مانشستر يونايتد 963 مباراة كلاعب وهو رقم قياسي للنادي، وتُوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 13 مرة بجانب لقبين لدوري أبطال أوروبا إلى جانب العديد من الألقاب الأخرى.

وترك غيغز منصبه كمدرب لويلز بشكل مؤقت في نهاية 2020 بسبب هذه القضية، وقبل أن يتولى روب بيدج المسؤولية بدلًا منه.