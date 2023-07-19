كشفت مهمة أمنية استعدت لها قوات الأمن بدقة وحذر عالٍ عن طريقة جديدة يستخدمها مروجو مادة الشبو المخدرة .

واستعرضت وزارة الداخلية تحركات قوات المهمات والعمليات الخاصة بسرية تامة؛ لإحباط عملية ترويج مادة الإمفيتامين المخدرة (الشبو)، مشددة على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة القوات والمواطنين أثناء المداهمة.

ورصدت قوات الأمن بكمين مُحكم أحد المروجين وهو يحاول وضع كمية من مخدر الشبو داخل أحد الأراضي متواريًا عن الأنظار، وعلى الفور تم القبض بكل حزمٍ وقوة.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى رصد القوات أيضًا لمشهد آخر لمروج من الجنسية الباكستانية يرافقه آخر بذات أسلوب إخفاء المخدرات بقصد الترويج وبالجرم المشهود بالمنطقة الشرقية.

وتتصدى المملكة وقوات أمن مكافحة المخدرات بكل حزمٍ وقوة للقضاء على هذه الآفة الخطيرة بضربة تتلوها أخرى تجاه من يحاول العبث بأمن الوطن والمجتمع من خلال ترويج المخدرات والعبث بشباب الوطن وتدمير حياتهم بهذه الآفة المميتة.