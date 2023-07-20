أثار حفل مغني الراب العالمي ترافيس سكوت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تحديد موعد ومكان الحفل داخل مصر، حيث تسبب في استياء المصريين نظراً لاختلاف طقوس سكوت عن العادات المصرية.

وكان تم الإعلان عن إقامة حفل الفنان ترافيس يوم 28 من شهر يوليو الجاري بأهرامات الجيزة بـ «سفح الأهرامات»، وصرح بأنه سوف يعرض ألبومه الجديد خلال الحفل.

ومنذ تحديد يوم الحفل نفذت التذاكر خلال أيام بسيطة والتي تعتبر أسعارها باهظة، ولكن منذ الإعلان عن الحفل اشتعلت منصات التواصل الاجتماعي نظراً لاختلاف عباداته وطقوسه والحوادث التي تقع أثناء إقامته حفلات.

وبعد اشتعال منصات التواصل الاجتماعي أعلن نقيب المهن الموسيقية إلغاء الحفل، ولكن رد ترافيس على النقابة بنشر صورة على تويتر من محادثة له مع مدير أعماله يتأكد فيها من صحة الأخبار، ليرد عليه بأن جميع ما يتم تداوله مزيف.

وأوضح مصطفي كيلاني ناقد فني بأن الشركة الراعية للحفل أكدت بأن الحفل سوف يقام في ميعاده، وأن المهن الموسيقية نفت قرارها بإلغاء الحفل.