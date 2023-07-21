قررت النيابة المصرية إحالة عامل لمحكمة الجنايات، بتهمة قتل خطيب زوجته السابق وتقطيع جثته، لشكه في وجود علاقة عاطفية بينه وبين زوجته.

وكشفت تحقيقات النيابة العثور على أشلاء جثة عامل داخل أكياس بلاستيكية بكورنيش المعادي، وتبين أن المجنى عليه إصيب بـ4 طعنات في البطن، و4 طعنات في منطقة الظهر، وتم التمثيل بجثته وتقطيعها لأجزاء ووضعها في 6 أكياس بلاستيكية وتركها بكورنيش المعادي.

وأوضحت تحقيقات النيابة الأولية، إلى أن المجنى عليه يدعى “أ.ع”، يعمل منجد وفي منتصف الأربعينات، وحُرر بلاغًا باختفائه، وكشفت التحريات أن زوج خطيبته السابقة وراء ارتكاب الواقعة معتقدا وجود علاقة آثمة بينهما، فقرر التخلص منه وإخفاء جريمته.

ونجحت الجهات المختصة من القبض على المتهم الذي اعترف أمام جهات التحقيق عن كواليس تنفيذ الجريمة والدافع وراء ارتكاب جريمة القتل فيما تم نقل الجثة إلى المشرحة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.