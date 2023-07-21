شاركت عارضة الأزياء وخبيرة التجميل اللبنانية يمنى خوري المعروفة باسم الدكتورة يومي، مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي انستغرام وهي منفعله لتعرضها إلى السرقة مرة أخرى خلال قضاء عطلتها الصيفية .

وجاءت يومي بالمقطع وهي تقوم بتصوير المجموعة التي نصبت عليها وتقول :” عم تقول يا سراقين شفتوا تعامل كيف كان، طبعا هني أصول يهود، عم يخوفونا طبعًا طلبوا لنا الشرطة و كانوا بدن يسجنونا لأنو صرخنا ليلة السرقة، بس ما كانوا بيعرفوا أنو صورنا الكاميرات مراقبة وصورنا السراقين.”

وأضافت:” من الصدمة ما عرفت دافع عن حالي من الصدمة والخوف ما عرفت افتح موبايلي، أنا مش تبع مشاكل أنا بنت مسالمة، نحنا كنا رايحين فجأة ۱۰ أشخاص هجموا علينا بدون سبب حسسونا أنو نحنا السرقنا .

وتابعت:” صارو يقولوا للشرطة هول سراقين هول نصابين هول ما معن مصاري أجو سرقونا، اتخايلوا أنو أنا انسرقت و آخر شي طلبولنا الشرطة .”

وكانت خوري قد ذهبت في جولة سياحية في وقتٍ سابق واصطحبت معها كثير من مقتنياتها الثمينة كالساعات وملابس وحقائب يد ونظارات شمسية، وحين عادت بعد مغادرتها في نزهة فوجئت بعملية سرقة تعرضت لها.

والجدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي تتعرض لها للسرقة وليست الوحيدة التي سُرقت في كان الفرنسية، حيث تعرضت قبل ذلك خبيرة التجميل والموضة اللبنانية جويل ماردينيان لسرقة منزلها، وسرق اللصوص منها ست حقائب فاخرة وساعات ومجوهرات.