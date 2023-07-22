أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، اليوم السبت، أنه لا يوجد أي خطأ في إصدار مذكرة اعتقال بشأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتهمة ارتكاب “جرائم حرب” بسبب تورطه المزعوم في عمليات اختطاف لأطفال من أوكرانيا.

وقال مدعي عام الجنائية الدولية في تصريحاته لـ “العربية”، أن دارفور الآن معرضة لجرائم أكثر بشاعة مما شهدته سابقا.

وكانت المحكمة قد أفادت إن الدائرة التمهيدية التابعة لها وجدت أن هناك “أسبابا معقولة للاعتقاد بأن كل مشتبه به يتحمل مسؤولية جريمة الحرب، المتمثلة في الترحيل غير القانوني للسكان، وجريمة النقل غير القانوني للسكان من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى الاتحاد الروسي”، في إشارة إلى أطفال أوكرانيين.