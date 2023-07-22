كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية، محاولة بايرن ميونخ في عرقلة انتقال النجم البرازيلي فابينيو لاعب ليفربول، إلي نادي الاتحاد، خلال فترة الانتقالات الحالية، محاولا بشتي الطرق إبقاؤه في أوروبا.

وعلي الرغم من معرفة بايرن ميونخ بالعرض المغري الذي قدمه الاتحاد، وهو ٤٠ مليون جنيه استرليني، فإنه يحاول هو الآخر تقديم عروضه لإبقاء فابينيو في أوروبا.

ومن جانبه يُريد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، التعاقد مع أليكسيس ماك أليستر من برايتون، ودومينيك زوبوسزلاي، وذلك لتدعيم خط وسط فريقه،بعد تأكد رحيل فابينيو وجوردان هندرسون.