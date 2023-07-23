قال تيسير المفرج متحدث الهيئة العامة للعقار بأنه في السابق قد نلاحظ عرض العقارات للبيع دون علم مالكها، ولكن مع نظام الوساطة العقارية أصبح لابد من وجود عقد بين الوسيط والمالك يوضح كافة الالتزامات.

وأضاف المفرج بأنه لابد من التأكد من نظامية الإعلانات الإلكترونية العقارية، كما لابد من رؤية تراخيص العقار ونظامية العقود الموجودة بين المالك والبائع.

وأوضح المفرج بأنه لابد من توافر عقد موثق بين صاحب العقار والمشتري حتى يضمن حقه من جهة مضمونه، وفقا لما ذكره لقناة الإخبارية.