‏أعرب نجم النصر كريستيانو رونالدو عن رغبته في الفوز بأكبر قدر من البطولات مع ⁧‫النصر‬⁩، لافتًا أن الأمر قد يكون صعبًا، ولكنه ليس مستحيلاً برفقة مدرب جيد ونجوم جدد .

وقال رونالدو خلال حديثه في مؤتمر صحفي :” طموحاتنا هي نفس طموحات العام الماضي؛ ونأمل أن نحظى بموسم رائع.”

وأضاف:” هذه رحلة رائعة لتمثيل ⁧‫النصر‬⁩، و نحن لدينا مباراتان كبيرتان، و أتمنى أن يستمتع الجميع بها”.

ووجه نجم النصر نصيحة للأطفال مؤكدًا على أن الموهبة وحدها لا تكفي، مشددًا عليهم أن يعملوا بجد .”

يُذكر أن بعثة فريق النصر وصلت أمس السبت، إلى العاصمة اليابانية طوكيو؛ وذلك للمشاركة في البطولة الودية الدولية الرباعية، خلال الفترة بين 25 يوليو و 1 أغسطس القادم.