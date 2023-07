في مشهد صادم على الهواء، سقط شاكا هيسلوب، حارس مرمى ترينيداد وتوباغو السابق والمحلل الرياضي حاليًّا بقنوات “ESPN”، مغشيًّا عليه خلال تحليله لأحداث المباراة الودية التي جمعت بين ريال مدريد وميلان في معسكرهما الإعدادي في أمريكا اليوم الإثنين.

وظهر اللاعب البالغ من العمر 54 عامًا، وهو يتعلثم في الحديث قبل أن يفقد توازنه تمامًا ويسقط على الأرض مغشيًّا عليه.

وعلى الفور هرع الطاقم سريعًا خلف الكاميرات وأمن الاستاد لمساعدة شاكا هيسلوب، حيث قامت الشبكة الرياضية الشهيرة لاحقًا بطمأنة المشاهدين قائلة إن “هيسلوب كان واعيًا وتم فحصه من قبل المسعفين في الملعب”.

ولم يُعرف بعد بالضبط ما حدث لشاكا هيسلوب، لكن يبدو أن درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة في ملعب “روز بول” بأمريكا أثرت عليه.

يُذكر أن هيسلوب انضم إلى شبكة “ESPN” في عام 2008 بعد مسيرة مهنية دولية في كرة القدم، حيث لعب سابقًا في أندية نيوكاسل ووست هام وريدينغ وبورتسموث ودالاس الأمريكي، كما خاض 26 مباراة دولية مع منتخب ترينيداد وتوباغو.

Dan Thomas gave an update on Shaka Hislop's condition.

Shaka is "conscious and talking" and has been tended to by medics 🙏 pic.twitter.com/B3mlEsxUfw

— ESPN FC (@ESPNFC) July 24, 2023