يُدشّن معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة للعقار الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، النسخة الثانية من معرض مسكن العقاري في مدينة الرياض خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر المقبل.

ويأتي ذلك تحت رعاية وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والهيئة العامة للعقار، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والبنوك وشركات التمويل والتطوير العقاري.

ويهدف المعرض إلى توفير رحلة كاملة للمستفيد لامتلاك مسكنه من خلال تسهيل التواصل مع المطوّرين والجهات التمويلية وتوفير الاستشارات اللازمة لهم، كما يتضمّن عقد ورش عمل وإطلاق صناديق استثمارية عقارية، وعرض أهم المشاريع العقارية للمطوّرين والفرص التمويلية، ومستجدات التقنيات وأساليب البناء الحديثة في مجال البناء.

كما يسلّط المعرض الضوء على المشاريع السكنية الجديدة والفرص التمويلية ويستعرض المستجدات في تقنيات وأساليب البناء الحديثة مع التركيز على سرعة التنفيذ والجودة، وذلك بهدف زيادة المعروض العقاري ورفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية والزوار.

وتُشارك وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ضمن أدوارها في تسهيل تملّك المسكن الأول للأسر السعودية، إضافة إلى استعراض خدماتها المتعدّدة وجهودها في تنظيم القطاع العقاري من خلال برامجها ومبادرتها بما يُسهم في تطوير القطاع وجذب الاستثمار فيه.

فيما تُشارك الهيئة العامة للعقار لاستعراض جهودها في التسجيل العيني للعقار وتنظيم القطاع العقاري غير الحكومي ونشر الوعي بأنظمة القطاع وأنشطته، ورفع كفاءة أدائه، والمحافظة على استدامته، وخدمة الشركاء، ورفع مستوى شفافية القطاع تنفيذًا للإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري.

يُذكر أنّ المعرض وما يصاحبه من فعاليات وإطلاقات جديدة يأتي امتداداً للجهود المستمرّة التي يبذلها شركاء القطاع لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – لرفع نسبة التملّك للمساكن إلى 70%، كما يُسهم في جمع الجهات والبرامج ذات العلاقة تحت سقف واحد بهدف تطوير القطاع العقاري وطرح أفضل الحلول السكنية والتمويلية، والإسهام في تحقيق تجربة سكنية متميزّة ومتكاملة للأسر السعودية.