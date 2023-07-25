أنقذت أعضاء مواطن وطفلة متوفيين دماغيا، حياة 5 أشخاص بينهم 4 أطفال ومواطنة.

وكان فريق المركز السعودي لزراعة الأعضاء، حصل على موافقة ذوي متوفيين دماغياً في كل من مدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بجدة ومدينة الملك سعود الطبية بالرياض، بالتبرع بأعضائهما لصالح مرضى القصور العضوي النهائي.

وتم إنقاذ حياة 5 أشخاص وإنهاء معاناتهم، حيث تم إجراء عملية زراعة قلب أنقذت حياة طفلة رضيعة عمرها 6 أشهر كانت تعاني مع مرض الفشل القلبي النهائي.

كما تم إجراء عمليتي زراعة كبد إحداهما لطفل يبلغ من العمر 6 أعوام والأخرى لمواطن يبلغ من العمر 63 عاماً، وطفلتين أخرتين كانتا تعانيان من مرض القصور الكلوي النهائي وجلسات الغسيل الدموي بإجراء عمليتي زراعة كلى لهم.