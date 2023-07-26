أوضح طبيب الأسرة الدكتور وليد البديوي، أسباب “الحزام الناري” والمضاعفات الأكثر حدوثا والأشد خطورة وطرق التعامل معه.

وقال الدكتور وليد البديوي، عبر برنامج “صباح السعودية” أن الحزام الناري هو عدوى تحدث للإنسان في الصغر ويشفى منها الإنسان ولكن الفيروس يظل ساكنا في جانب واحد من الجسم.

وأكد البديوي، أن أخطر أماكن تواجده هو الذي يوجد بجانب العين، لافتًا إلى أنه يتنشط في حال الإصابة بالسكري أو ضعف المناعة أو ارتفاع درجة الحرارة وكبر السن.

وأشار طبيب الأسرة إلى أن أكثر مضاعفاته حدوثا هو حدوث ألم في الأعصاب وهو غير الآلام العادية، لافتًا إلى من أبرز أعراضه ظهور الطفح الجلدي والألم، بينما الأكثر عرضة للمرض الاشخاص فوق الخمسين سنة، فيما علاجه يكون طبيا ومنزليا، مؤكدا على الحرص على أخذ التطعيمات، كما ينتقل عن طريق التلامس.

#صباح_السعودية | "الحزام الناري" أسبابه والمضاعفات الأكثر حدوثا والأشد خطورة وطرق التعامل معه يحدثنا عنه طبيب الاسرة د. وليد البديوي. -أخطر أنواعه القريب من منطقة العين.

-مضاعفاتها ألم عصبي شديد.#قناة_السعودية pic.twitter.com/ZcRl8WxlKu — صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) July 25, 2023

#صباح_السعودية | د. وليد البديوي أبرز الأعراض الناتجة عن "الحزام الناري" والفئة العمرية الأكثر عرضة للإصابة. -ظهور الطفح الجلدي والألم.

-الأكثر عرضة للمرض الاشخاص فوق الخمسين سنة.#قناة_السعودية pic.twitter.com/8Axl1oyao2 — صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) July 25, 2023