حقق النجم الأرجنتيني ليوينل ميسي برفقة فريقه إنتر ميامي الأمريكي، فوزًا كبيرًا على أتلانتا يونايتد، بنتيجة 4 – 0، في المباراة التي أقيمت على ملعب لوكهارت، فجر الأربعاء، في إطار مواجهات الجولة الثانية ببطولة كأس الدوريات الأمريكية.

وسجل إنتر ميامي في الدقيقة الثامنة بالشوط الأول، عن طريق نجمه ليونيل ميسي، وفي الدقيقة الـ 22، أضاف الأسطورة الأرجنتيني الهدف الثاني، وقبل نهاية الشوط الأول بالدقيقة الـ 44، أحرز إنتر ميامي ثالث أهدافه عن طريق روبيرت تايلور.

وانتهى شوط المباراة الأول بنتيجة 3-0 لصالح رفاق ميسي، وفي الدقيقة الـ 53 من عمر المباراة، عاد روبيرت تايلور لإحراز الهدف الرابع لفريق إنتر ميامي، بعد تمريرة من النجم ليو ميسي.

وخرج ميسي في الدقيقة الـ 78 من عمر اللقاء، بعد أن قرر مدربه استبداله باللاعب روبي روبنسون، فيما رفع ميسي عدد أهدافه مع فريقه إنتر ميامي إلى 3 في المباراتين اللتين خاضهما، حيث أحرز هدف الانتصار أمام كروز أزول المكسيكي في المباراة الماضية.