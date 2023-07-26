أثارت ابنة الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر ضجة واسعة بارتدائها قميص نادي ليفربول المدون عليه اسم اللاعب المصري محمد صلاح.

وشاركت جورجينا رودريغيز صديقة كريستيانو رونالدو عبر حسابها الشخصي على انستغرام صورة أظهرت فيها الصغيرة “ألانا” وهي ترتدي قميص محمد صلاح مع حذاء كبير بكعب عال يبدو أنه يعود لوالدتها.

وكان كريستيانو جونيور نجل نجم النصر قد أثار ضجة واسعة بعد ظهوره المتكرر وهو يرتدي الزي السعودي باستمرار .

ويعد محمد صلاح أحد نجوم نادي ليفربول الإنكليزي، إذ يتهافت على اقتناء القميص الخاص به أبناء نجوم اللاعبين، حيث سبق أن ارتدى نجل ستيفن جيرارد نفس قميص قبل أسابيع قليلة.