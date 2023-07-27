في لحظات مؤثرة تقشعر لها الأبدان، حققت مواطنة تدعى مستورة حلم الأمومة بعد 11 عامًا من زواجها واستلمت الطفل عبدالإله من جمعية الوداد الخيرية لرعاية الأيتام في ⁧‫جدة‬⁩.

وظهرت مستورة في مقطع مؤثر لحظة استلامها للطفل بدموع الفرح وتحقيق حلم الأمومة الذي حملته في قلبها ولم يرزقها الله لمدة 11 عامًا، ليعوضها بعد ذلك بعبد الإله .

وجاءت مستورة وزوجها في سعادة بالغة ظهرت على وجههما لحظة استلامهم للطفل، حيث قامت الزوجة بالسجود لله عز وجل وشكره على هذه النعمة العظيمة الذي منّ عليها بها بعد 11 عامًا من التمني، قائلة : الحمد هذه النعمة عظيمة الذي وهبني عبدالإله بعد انتظار واعتبره جبرًا لقلبي”، بينما قال زوجها:” أسأل الله أن نؤدي الأمانة ونحملها على الوجه الصحيح.

يُذكر أن جمعية الوداد تتولى بموجب اتفاقية مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مسؤولية جميع الأطفال الأيتام من فاقدي الرعاية الوالدية بالمملكة من حيث استلامهم وتوفير الرعاية المؤقتة لهم واسناد احتضانهم إلى أسر مؤهلة وفق الشروط المعتمدة.

ويأتي ذلك سعيًا لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 ضمن ما نصت عليه في جانب تمكين المنظمات غير الربحية بهدف تعظيم أثر خدماتها لصالح مجتمعنا الحيوي في وطن الخير والعطاء.