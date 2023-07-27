أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الخميس، على تراجع بنسبة 0.5 %، ليغلق عند 11848 نقطة (-58 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.5 مليار ريال.

وتراجع سهم مصرف الراجحي، بنسبة 1 % عند 75.40 ريال.

وتصدر سهم ساسكو، تراجعات السوق اليوم، بنسبة 7 % عند 59 ريالا، وسط تداولات بلغت نحو 1.5 مليون سهم.

وكانت الشركة قد أعلنت انخفاض أرباح الربع الثاني 2023 بنسبة 56 %، مقارنة بنفس الفترة من العام 2022.

وأغلق سهم بنك الجزيرة، عند 18.42 ريال (- 1 %)، وسط تداولات بلغت نحو 8 ملايين سهم.

في المقابل، صعد سهم أبومعطي، بنسبة 2 % عند 33.25 ريال، عقب إعلان الشركة توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10 %، والتوصية بتجزئة القيمة الاسمية للسهم.

وارتفعت أسهم المراعي، وميدغلف للتأمين، والبابطين، وولاء للتأمين، بنسب تراوح بين 3 و5 %.