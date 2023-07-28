كشف المغربي الحسين عموتة، مدرب المنتخب الأردني، أن القرعة وضعت النشامى في مجموعة “متوازنة”، في الدور الثاني من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وشهدت القرعة ، التي أقيمت اليوم ، الخميس ، في مقر الاتحاد الآسيوي بكوالامبور، منتخب الأردن في المجموعة السابعة إلى جانب السعودية، طاجكستيان والمتأهل من باكستان وكمبوديا .

وقال عموتة في تصريحات لموقع الاتحاد الأردني، بعد سحب قرعة التصفيات المشتركة: “لدينا تصور واضح حول فرق المجموعة السابعة المنتخب السعودي قوي ويعد المنافس الرئيسي على بطاقتي التأهل للدور الحاسم”.

وتابع عموتة: “كما شهدت الكرة الطاجيكية تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، وسنتابع لقاء كمبوديا وباكستان للتعرف أكثر على طبيعة الفريق الرابع في المجموعة”.

كما شدد عموتة على ضرورة العمل بجهد كبير ومتواصل، لضمان تخطي الدور الثاني من التصفيات وحجز مقعد مبكر في المرحلة الحاسمة، لتعزيز فرص الوصول إلى مونديال 2026، والعبور إلى نهائيات آسيا 2027.