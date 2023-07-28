العسل لا يحتوي على أي مضافات غذائية طبيعية أو صناعية

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنه يمكن التفريق بين العسل والسوائل السكرية المركزة (Syrup) من خلال قراءة قائمة المكونات واسم المنتج ، حيث إن العسل لا يحتوي على أي مواد أو مضافات غذائية طبيعية أو صناعية، بينما تحتوي السوائل السكرية المركزة على مواد مضافة ونكهات صناعية وألوان.

وأوضحت أن العسل يظهر اسم المنتج (عسل) بشكل واضح على العبوة والبطاقة الغذائية، بينما اسم المنتج للسوائل السكرية المركزة هو (شراب) أو (شيرة) ولا يُكتب عليه (عسل).

وأضافت إلى أن العسل هو المادة الحلوة الطبيعية التي تنتجها أصناف نحل العسل من رحيق الأزهار أو من إفرازات الأجزاء الحية من النباتات ، فيما السوائل السكرية المركزة هي المحاليل التي تحتوي بشكل أساسي على نسبة عالية من سكر الجلوكوز والفركتوز المستخلص من الأغذية مثل الفواكه والذرة، التي تستخدم مع بعض الأطعمة والمشروبات لتكون أكثر حلاوة.

كما أوصت “الهيئة” بحفظ العسل في عبوته الأصلية أو داخل وعاء زجاجي أو عبوة بلاستيكية مخصصة لحفظ الغذاء ومحكمة الإغلاق بدرجة حرارة الغرفة بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة، وتجنب تخزينه في العبوات المعدنية حتى لا يتعرض للأكسدة، وعدم السماح للرطوبة بالدخول للعبوة، واستخدام ملعقة جافة عند استخراجه.

كما كشفت “الغذاء والدواء” عن وجود احتمالية لتكتل العسل أثناء تخزينه، وتزداد هذه الاحتمالية بشكل أكبر في العسل الخام المحتوي على حبوب اللقاح، أو عند التخزين في درجة الحرارة المنخفضة، وهذا ليس مؤشرًا على فساده، ويمكن إعادة العسل عند تكتله إلى الحالة السائلة بالتسخين التدريجي في حمام ماء دافئ، مع تجنب تعريضه لدرجات حرارة عالية أو تسخينه في المايكرويف، وينصح بتجنب تبريد العسل لمنع تصلبه وصعوبة سكبه عند الاستخدام ، موضحة إلى أن التبلور ظاهرة تحدث بصورة طبيعية في عسل النحل، ويقصد بها تحول قوام العسل من الحالة السائلة إلى قوام متماسك نتيجة تكون بلورات السكر، وقد يكون متجانس أو تترسب البلورات في الأسفل.