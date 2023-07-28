أحيى الفنان رابح صقر، حفل غنائي ساهر له، بالصالة الرياضية في جامعة القصيم، ليلة الجمعة ضمن سلسلة حفلات جولة المملكة 2023.
وأشعل الفنان رابح صقر الأجواء في نهاية حفله بالقصيم بالتقاط سيلفي مع جمهوره من المسرح وأثار الحماس في نفوسهم بعد استمتاعهم بباقة من أفضل أغانيه
وقدم رابح خلال الحفل مجموعة من أغانيه القديمة والجديدة ومن ألبومه الأخير مثل: “خلاص”، “زلزال”، “غرام أطفال” ، “ماعاد تسأل” وغيرها من الأغاني التي قوبلت بتصفيق حار من الحضور.
تأتي هذه الحفلة ضمن مجموعة من حفلات جولة المملكة 2023 التي تشرف عليها الهيئة العامة للترفيه وبرنامج جودة الحياة ، وتنظمها روتانا للصوتيات والمرئيات.
مقتطفات من حفلة #رابح_صقر في #القصيم ضمن #جولة_المملكة
عبر:@Ffaisal2030 pic.twitter.com/tOs8xF81EY
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) July 27, 2023
سيلفي الصقر مع أقوى جمهور في القصيم . 🦅❤️#رابح_صقر_في_القصيم @rabehsaqer pic.twitter.com/3z4ivqhf0R
— Rabeh Saqer Media (@RabehMedia) July 27, 2023
في منتهى الإبداع 😍😍🔥👏🏼#رابح_صقر_في_القصيم #جولة_المملكة 2023#روتانا_لايف @Turki_alalshikh @RabehSaqer @GEA_SA pic.twitter.com/Fe2Xk1U8EW
— Rotana Live (@RotanaLive) July 27, 2023
أمحق