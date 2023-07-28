أحيى الفنان رابح صقر، حفل غنائي ساهر له، بالصالة الرياضية في جامعة القصيم، ليلة الجمعة ضمن سلسلة حفلات جولة المملكة 2023.

وأشعل الفنان رابح صقر الأجواء في نهاية حفله بالقصيم بالتقاط سيلفي مع جمهوره من المسرح وأثار الحماس في نفوسهم بعد استمتاعهم بباقة من أفضل أغانيه

وقدم رابح خلال الحفل مجموعة من أغانيه القديمة والجديدة ومن ألبومه الأخير مثل: “خلاص”، “زلزال”، “غرام أطفال” ، “ماعاد تسأل” وغيرها من الأغاني التي قوبلت بتصفيق حار من الحضور.

تأتي هذه الحفلة ضمن مجموعة من حفلات جولة المملكة 2023 التي تشرف عليها الهيئة العامة للترفيه وبرنامج جودة الحياة ، وتنظمها روتانا للصوتيات والمرئيات.