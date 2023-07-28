غضب فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، من تصرفات كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.

وأعرب رئيس ريال مدريد عن استيائه من تصرفات مبابي الواضحة بشأن مستقبله مع باريس سان جيرمان إذ يرى بيريز أن انضمام النجم الفرنسي إلى العملاق الإسباني أصبحت غير مضمونة بسبب تصرفاته العلنية بشأن مستقبله، خاصة وأن الريال لا يريد تحمل نفقات مالية استثنائية هذا الصيف.

وأكدت صحف إسبانية أن كل تحركات مبابي خلال الفترة الحالية تشير إلى رغبته في الانضمام إلى ريال مدريد، لكن رئيس رئيس مدريد يرى أن تصرفات اللاعب العلنية تعرض خطة ضمه في عام 2024 للخطر.

وأفادت بأن رئيس ريال مدريد كان يفضل أن تكون قرارات مبابي سرية، لأن الوضوح أثار غضب باريس سان جيرمان واستبعد اللاعب من قائمه وعرضه للبيع للاستفادة ماديا من وراء رحيله بدلا من مغادرته مجانا الصيف المقبل.