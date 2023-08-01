أمرت نيابة السودان، اليوم الثلاثاء، بإلقاء القبض علي قيادات سابقة بنظام عمر البشير خرجوا من السجن عقب مواجهات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

إلى ذلك، أفادت نقابة أطباء السودان، أن 28 طبيبا قتلوا منذ اندلاع تلك المواجهات، وهناك العديد من مفقودين.

يذكر أن القتال مستمر في السودان للشهر الثالث على التوالي، وقامت قوات الجيش السوداني بقصف تمركزات للدعم السريع جنوب وشرق الخرطوم، حسب مصادر العربية و الحدث صباح اليوم الثلاثاء.

و تمكن الجيش، أمس الاثنين، من إحباط هجوم جديد للدعم السريع على مقر شرطة الاحتياطي المركزي بأم درمان، وقام الجيش بتوجيه قذائف مدفعية متوسطة وبعيدة المدى نحو مناطق مختلفة من العاصمة.

وأكد أن طيران الاستطلاع الحربي قد استمر بطلعاته الجوية في سماء الخرطوم.

ووفق رويترز فإن الطيران المدني قرر تمديد الإغلاق الجوي حتي ١٥ أغسطس، فيما عدا رحلات المساعدات الإنسانية ورحلات الإجلاء بعد الحصول على تصريح من الجهات المختصة.

يذكر أن الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع بدأت في 15 أبريل الماضي، وتوصل الطرفان لعدة اتفاقيات لوقف إطلاق النار بوساطة سعودية أميركية.

لكن المفاوضات التي جرت في جدة الشهر الماضي تم تعليقها، بعد أن تبادل طرفا الصراع الاتهامات بانتهاك الهدنة.

وأسفر النزاع حتى الآن عن مقتل 3 آلاف شخص على الأقل، وتشريد أكثر من 3 ملايين.