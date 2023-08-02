أوضح الخبير العقاري أحمد الفقيه، سبب استمرار ارتفاع أسعار العقارات رغم استمرار ارتفاع الفائدة.

وقال المهندس أحمد الفقيه، أن العقار سلعة تخضع لقانون العرض والطلب فإذا كان الطلب عالي ترتفع الأسعار، فيما سبب ارتفاع أسعار العقارات في أمريكا هو قلة المعروض من المساكن، مؤكدًا أن الفائدة لا تؤثر في أسعار العقارات.

وكانت الهيئة العامة للإحصاء، قد أعلنت أن مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات للربع الثاني من عام 2023م ارتفع بنسبة 0.8% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي (الربع الثاني من عام 2022م )؛ ويعزى ذلك الارتفاع الطفيف إلى ارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 1.1%.

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