شهدت إحدى القاعات المخصصة للسهرات في مصر تصرف متهور قام به شاب تجاه مطربة تقدم فقرتها الغنائية.

وقام الشاب بإحضار أكوام من العملات الورقية ووضعها فوق بعضها على الطاولة التي كان يجلس عليها متباهيا بها أمام الحضور، فيما كانت المطربة مندمجة في الغناء بملابسها المثير والأموال تتساقط عليها كالمطر.

ويعد هذا المشهد غير محمود للكثيرين ممن يعتبرون أن مثل هذه الأموال يجب أن تصرف في محلها دون إسراف أو تبذير، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها فئات الشعب المصري مع تراجع قيمة الجنية المصري أمام العملات الأخرى.