روت الفنانة المصرية حورية فرغلي عن تجربة خضوعها لعملية استئصال الرحم .

وأكدت حورية فرغلي رضاها التام بقضاء الله على عدم الإنجاب ، قائلة : “أنا مؤمنة بقضاء ربنا، ومن صغري وأنا عارفة أن عندي ورم في الرحم ، شالولي الرحم والورم كان لازق في كل حتة وقعدوا خمس ساعات يفكوه”. ، وفقًا للقائها مع برنامج « ETبالعربي» .

كما أوضحت عن صعوبة العملية التي خضعت لها ، لافتة إلى أنها بعد العملية أصبحت لديها طاقة أكثر من السابق وتشعر بالتحسن .

وكشفت عن تأثرها بعدم الإنجاب : “كان نفسي أوي أجيب بنت، دا كان حلمي طول عمري، والحلم دا اتاخد مني الأسبوع اللي فات، ولسه مش عارفة ايه اللي ممكن يعوض الاحساس دا والحاجة الوحيدة اللي كانت هتفرحني في الدنيا هي أني كنت أخلف ودا مش هيحصل”.

وحرصت حورية على توجيه نصيحة للفتيات بعدم الاهتمام بالجمال بشكل عام ، والتركيز فقط على تكوين الأسرة موضحة أن “الجمال مش كل حاجة، الناس أول ما هتشوفك هتقول واو وزي القمر ولما ياخدوا عليكي هيشوفوكي عادية جدًا” .

واختتمت حديثها ” اللي بيعيش فعلًا هو أنك تتجوزي وتجيبي ولاد دي الحاجة اللي أنا ندمان عليها ، ولو رجع بيا الزمن كنت هتجوز عشان هو دا اللي هيعيشلي “.