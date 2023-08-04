حذّر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر من ظهور صرعة تحدي جديدة بين الشباب وهي استخدام جسمه كموصل كهربائي بين بطاريتي سيارتين “اشتراك”.

‏وأوضح أنه على الرغم من أن جسم الإنسان موصل رديء للكهرباء فإن ١٢ فولت تيار مباشر من البطارية من النادر أن يؤثر على أعضاء الجسم حيث أن أقل صعقة كهربائية مسجله طبيًا كانت ب ٤٢ فولت .

وأكد أن خطر انفجار البطارية يظل واردًا بكل مضاعفاته مُشيرًا إلى ضرورة الحذر من تجربة هذه الطريقة ولو على سبيل اللهو .

وكانت مجموعة شبان ظهرت وهم يستخدمون طريقة غريبة في تشغيل السيارة بدلاً من الأسلاك، حيث قام أحدهم بوضع قدميه على بطارية سيارة ويديه على بطارية سيارة أخري بدلاً من استخدام الأسلاك، وطلب من باقي أصدقائه تشغيل السيارة؛ ليجدوها تشتغل .

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