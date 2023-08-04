أكد خورخي خيسوس المدير الفني لفريق الهلال أن هناك لاعبين سيضافوا إلى الفريق من الناحية الهجومية، قائلاً “آمل أن يوفق الرئيس في إنهاء التعاقد معهم في أسرع وقت”.

وقال خورخي خيسوس خلال المؤتمر الصحافي:

عبدالله الحمدان لاعب شاب ويستطيع الإضافة في المستقبل، يلعب في مركزين كمهاجم أول أو متأخر ويعطي حلول للمدرب وسيتطور كثيرا في المستقبل”.

وأضاف” سنسعى إلى إشراك مالكوم إن كان ذلك ممكنا . فريقنا في طور البناء ونعمل بهدوء للوصول إلى أفضل شكل ممكن”.

فيما علق كوليبالي لاعب فريق الهلال قائلاً :

البطولة العربية بطولة جميلة، مستوى التنظيم جيد، نوعية الفرق المشاركة رائع، يوجد هنا إمكانيات عالية جدًا هذا الأمر أسعدني وأسعد المدير الفني، الهدف من قدومنا تحقيق البطولات وهذه البطولة هدف لنا لنبدأ الموسم ببطولة”.