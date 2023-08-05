أوضح المختص في مجال السيارات، عبد الرحمن الخالدي الفرق بين سيارة تويوتا هايلوكس وإيسوزو ديماكس موديل 2023.

وقال الخالدي: تويوتا هايلوكس S-GLX 2023 تأتي بمحرك 4 سلندر 2.8 لتر تيربو وبقوة 204 حصان ومعدل الصرفيه 15.3 وناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات دفع خلفي.

وأضاف :”دخول مفتاح تشغيل مفتاح، ودفع رباعي -دبل خفيف -دبل تقيل -دفلوك”، مبينا أن سعر السيارة 170775ريال.

وتابع : تويوتا هايلوكس S-GLX 2023 تأتي بمحرك 4 سلندر 2.4 لتر تيربو وبقوة 148حصان ومعدل الصرفية 14.7، وبناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات دفع خلفي ودخول ذكي و تشغيل ذكي

وأكمل : تأتي بدفع رباعي -دبل خفيف -دبل تقيل -دفلوك، مبينا أن سعر السيارة 156400 ريال.

واستطرد : إيسوزو ديماكس GT 2023 تتميز بمحرك 4 سلندر تيربو 3.0 لتر وبقوة 190 حصان ومعدل الصرفية 13.9 وبناقل حركة أوتومتيكي 8 سرعات دفع خلفى، ودخول ذكي وتشغيل ذكي وتشغيل عن بعد. دفع رباعي -دبل خفيف -دبل تقيل -دفلوك” موضحاً أن سعر السيارة 138000ريال