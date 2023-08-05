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السبت5 اغسطس

حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

منذ 34 ثانية
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حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت
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أوضح المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس المتوقعة اليوم في مناطق المملكة.

وقال المركز ” لا تزال الفرصة مهيأه لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، في حين تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقة الباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

وأضاف “في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار  التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خاصة على الأجزاء الساحلية منها,ويبقى الطقس حار على أجزاء من شرق المملكة“.

وأشار المركز إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 28-48 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر ونصف إلى مترين على الجزء الجنوبي،وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي,وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر,وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الجنوبي وخفيف الموج .

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