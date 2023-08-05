طالب أحمد حسام (ميدو)، عضو اللجنة الفنية السابقة بنادي الزمالك المصري، مجلس الإدارة بالاستقالة ، وإتاحة الفرصة لمجلس جديد من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وفي وقت سابق قد أعلن مرتضى منصور، رحيله عن منصبه في مقطع فيديو قبل ساعات من مواجهة النصر في ختام مرحلة المجموعات بالبطولة العربية.

وقال ميدو على حسابه الشخصي “تويتر”: “الزمالك في مفترق طرق، من السهل جدًا علاج مشاكل الفريق من خلال التعاقد مع 4 لاعبين والإبقاء على المدرب الكولومبي خوان أوسوريو، سيجعل الفريق منافسًا قويًا على كل البطولات في الموسم المقبل”.

وتابع: “آليات التنفيذ صعبة ومحبطة، الزمالك غارق في الديون ومحاولة تنفيذ أي شيء على أرض الواقع، قد تكون مستحيلة وإذا لم تتدخل الدولة لإنقاذ الزمالك أتوقع موسمًا كارثيًا جديدًا في كل الألعاب “.

وأضاف : “أمس حاربت مع المسؤولين باتحاد الكرة كي نفتح القيد للناشئين وعدت إلى منزلي كأنني حققت معجزة، رغم أن هذا الإجراء طبيعي وينتهي في 3 دقائق”.

واختتم قائلاً:” أفضل أمرين حدثوا في الزمالك خلال آخر 4 شهور النجاح في التعاقد مع مدرب كبير وامتلاك مرتضى منصور الشجاعة للرحيل ويتبقى فقط استقالة مجلس الإدارة”.