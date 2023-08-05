في أحدث ظهور لخبراء التحكيم الدولي السابقين، السعودي عبدالرحمن الزيد والمصري سمير عثمان، وهما يؤديان مناسك العمرة.

يذكر أن عبد الرحمن الزيد ، حكم كرة قدم سعودي دولي سابق، بدأ مشواره في عام 1982م وقاد العديد من المباريات المحلية في المسابقات السعودية، وحكم في كأس الخليج 1992، ويعد من أبرز الحكام الدوليين في المملكة إن لم يكن أبرزهم، وقد تم استدعائه من قبل الفيفا في مونديال كأس العالم 1998، ليكون ضمن الحكام المشاركين.

أما سمير عثمان كان الظهور الأول له فى الدورى الممتاز عام 2000، يعمل حاليا مديرا لأحد البنوك المعروفة، حصل على الشارة الدولية عام 2005، خرج من القائمة الدولية عام 2014 فى الواقعة الشهيرة بـ مذبحة الكبار، أعلن الاعتزال عام 2017 لإتاحة الفرصة للوجوه الجديدة والواعدة للظهور على الساحة.