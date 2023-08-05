أعلنت الهيئة السعودية للبحر الأحمر، عن 7 لوائح تنظيمية للأنشطة الملاحية في البحر الأحمر، والتي تخص تصميم وتشغيل المراسي السياحية، وتصنيف الوسائط البحرية السياحية، وسفن الرحلات السياحية “الكروز”.

وتضمنت اللوائح أيضا الوكيل الملاحي السياحي، ومنظم الرحلات البحرية السياحية، وتأجير اليخوت الضخمة، واليخوت الخاصة الزائرة.

وأوضحت الهيئة في بيان، أن الهيئة قد عملت على إعداد هذه اللوائح التنظيمية بالتعاون مع الجهات المعنية في منظومة البحر الأحمر والاستطلاعات العامة، حيث يُعد تنظيم الأنشطة الملاحية لسفن الكروز واليخوت وإصدار التراخيص والتصاريح لتمارس أنشطتها الملاحية.

وتستهدف الهيئة تمكين الأنشطة السياحية والترفيهية البحرية أبرز مهام الهيئة التي تعمل عليها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية وتعزيز السياحة الساحلية في المملكة، وستدخل اللوائح التنظيمية حيز النفاذ بعد 90 يوماً من تاريخ نشرها.