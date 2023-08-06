تعد مبادرة مشروع حي السمحانية في “الدرعية”، نموذج وطني استطاع جذب سياح وسكان مدينة الرياض بمبانيه القديمة التي حولها بإبداع إلى مقاه ووجهات سياحية مبهرة، تتناول التثقيف والترفيه بطابع نجدي جاذب للسياح ومحيي التراث، جامعا المحافظة والتطوير دون المساس بالأصل.

ويستنبط الحي عبق الماضي بالحاضر، حيث تمنح أزقته هالة من الأصالة والفخر والعزة بالثقافة السعودية النجدية الأصيلة، ليثبت أن تمسكنا بتراثنا يزيدنا تطورا وإبداعا بطابعنا الخاص، وأن الحداثة لا تتنافى أبدا مع فخرنا بماضينا وتجذرنا به.

وأصبحت السمحانية المتمثلة في المنازل والمباني القديمة، اليوم تجمع لأكثر من علامة تجارية محلية وعالمية في مكان واحد، بما من شأنه تهيئة بيئة تفاعلية جذابة لفئات المجتمع كافة، تمنحهم شعور الارتباط والفخر بثقافتهم الأصلية بجميع مميزات ومقومات الرفاهية الحديثة.

وطالب بعض أهالي الدمام بتطبيق مشروع مماثل في الدمام في حي الدواسر بجوار سوق الحب وأعادة استثمار الموقع بمكونات وطابع عمراني شرقي مقارب لنموذج تطوير حي السيف في دبي.